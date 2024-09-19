Главком ВМФ заявил о высокой готовности применить оружие ТОФ
На вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) находится современное и надежное оружие, готовность его применения крайне высокая. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев на церемонии вручения ордена Нахимова 25-й дивизии подводных крейсеров стратегического назначения ТОФа.
«Это совершенно другой уровень техники. Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю – крайне высокий», – отметил Моисеев (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что на вооружении 25-й дивизии стоит «самое мощное и разрушительное оружие». Уже более 50 лет соединение применяет атомные подводные лодки. Вручая орден, главком ВМФ заявил, что нынешнее поколение моряков-подводников достойно продолжает традиции, заложенные предками, которые побеждали на морях во время становления Российского государства, а также внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.
В учениях «Океан-2024», которые прошли с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, приняли участие в том числе корабли ТОФа. Учения стали самыми масштабными за 30 лет. Всего в маневрах участвовали более 400 боевых кораблей, подводных лодок и других судов, свыше 120 самолетов и вертолетов, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 личного состава.