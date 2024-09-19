Главком ВМФ заявил о высокой готовности применить оружие ТОФ

В учениях «Океан-2024», которые прошли с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, приняли участие в том числе корабли ТОФа. Учения стали самыми масштабными за 30 лет. Всего в маневрах участвовали более 400 боевых кораблей, подводных лодок и других судов, свыше 120 самолетов и вертолетов, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 личного состава.