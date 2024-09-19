Песков объяснил возобновление публикаций на YouTube-канале Кремля
Кремль «оживил» свой YouTube-канал, чтобы лучше доносить позицию России до западной аудитории и рассказывать о работе президента РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента [РФ Владимира Путина]», – отметил он (цитата по ТАСС).
YouTube-канал Kremlin был создан в декабре 2005 г. С того момента на нем вышло 924 видео, которые набрали в общей сложности 57,6 млн просмотров. Аудитория канала превышает 244 000 подписчиков.
Последние полгода видео на канале выходят нерегулярно. В феврале 2024 г. было опубликовано интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в двух версиях – на русском и английском языках. В сумме интервью набрало почти 9 млн просмотров. Но после видео полета главы государства на ракетоносце Ту-160М в феврале 2024 г. следующей была опубликована только запись пленарного заседания ВЭФ 5 сентября. С того момента видео на YouTube-канале Кремля стали выходить практически ежедневно. Комментарии на канале отключены.
У Кремля также появился канал на Rutube. Видео на нем выходят с 5 сентября.