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Песков объяснил возобновление публикаций на YouTube-канале Кремля

Ведомости

Кремль «оживил» свой YouTube-канал, чтобы лучше доносить позицию России до западной аудитории и рассказывать о работе президента РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента [РФ Владимира Путина]», – отметил он (цитата по ТАСС). 

YouTube-канал Kremlin был создан в декабре 2005 г. С того момента на нем вышло 924 видео, которые набрали в общей сложности 57,6 млн просмотров. Аудитория канала превышает 244 000 подписчиков. 

Последние полгода видео на канале выходят нерегулярно. В феврале 2024 г. было опубликовано интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в двух версиях – на русском и английском языках. В сумме интервью набрало почти 9 млн просмотров. Но после видео полета главы государства на ракетоносце Ту-160М в феврале 2024 г. следующей была опубликована только запись пленарного заседания ВЭФ 5 сентября. С того момента видео на YouTube-канале Кремля стали выходить практически ежедневно. Комментарии на канале отключены.

У Кремля также появился канал на Rutube. Видео на нем выходят с 5 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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