Песков объяснил возобновление публикаций на YouTube-канале Кремля

Последние полгода видео на канале выходят нерегулярно. В феврале 2024 г. было опубликовано интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в двух версиях – на русском и английском языках. В сумме интервью набрало почти 9 млн просмотров. Но после видео полета главы государства на ракетоносце Ту-160М в феврале 2024 г. следующей была опубликована только запись пленарного заседания ВЭФ 5 сентября. С того момента видео на YouTube-канале Кремля стали выходить практически ежедневно. Комментарии на канале отключены.