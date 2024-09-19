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Путин осмотрел образцы БПЛА на площадке Специального технологического центра

Ведомости

Президент России Владимир Путин осмотрел образцы беспилотников на площадке ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремле.

Глава государства посетил выставку образцов робототехнических комплексов, передает ТАСС. Он ознакомился с гусеничными платформами, дронами-камикадзе, разведывательными комплексами и образцом барражирующего боеприпаса.

Путина сопровождали первый зампред правительства Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минобороны Андрей Белоусов и гендиректор СТЦ Роман Агафонников.

Специальный технологический центр был основан в 2001 г. Он располагает собственной производственной базой полного цикла – от опытно-конструкторских работ до серийного изготовления, ввода в эксплуатацию, обслуживания и ремонта изделий. Предприятие, в частности, производит беспилотники семейства «Орлан» и разрабатывает малые космические аппараты типа CubeSat.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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