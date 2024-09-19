Путин осмотрел образцы БПЛА на площадке Специального технологического центра
Президент России Владимир Путин осмотрел образцы беспилотников на площадке ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремле.
Глава государства посетил выставку образцов робототехнических комплексов, передает ТАСС. Он ознакомился с гусеничными платформами, дронами-камикадзе, разведывательными комплексами и образцом барражирующего боеприпаса.
Путина сопровождали первый зампред правительства Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минобороны Андрей Белоусов и гендиректор СТЦ Роман Агафонников.
Специальный технологический центр был основан в 2001 г. Он располагает собственной производственной базой полного цикла – от опытно-конструкторских работ до серийного изготовления, ввода в эксплуатацию, обслуживания и ремонта изделий. Предприятие, в частности, производит беспилотники семейства «Орлан» и разрабатывает малые космические аппараты типа CubeSat.