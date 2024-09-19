Путин осмотрел образцы БПЛА на площадке Специального технологического центра

Специальный технологический центр был основан в 2001 г. Он располагает собственной производственной базой полного цикла – от опытно-конструкторских работ до серийного изготовления, ввода в эксплуатацию, обслуживания и ремонта изделий. Предприятие, в частности, производит беспилотники семейства «Орлан» и разрабатывает малые космические аппараты типа CubeSat.