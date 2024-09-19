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Путин заявил о развитии «народного ОПК»

Ведомости

Президент России Владимир Путин отметил развитие «народного» оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии по вопросу развития БПЛА специального назначения.

«Наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников <…> налаживают организации так называемого народного ОПК. При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям», – сказал Путин.

Президент отметил, что для раскрытия потенциала «народного ОПК» многое сделали Минобороны и «Народный фронт». Путин призвал и дальше развивать такое взаимодействие, «помогать организациям народного ОПК запускать свои разработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска».

19 сентября президент осмотрел образцы беспилотников на площадке ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) в Санкт-Петербурге. Главе государства показали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы и образцы барражирующего боеприпаса.

Путин сообщил, что выпуск беспилотных летательных аппаратов планируется увеличить в 2024 г. почти в 10 раз в годовом исчислении. В разных регионах России до 2030 г. планируется создать 48 особых научно-производственных центров, на базе которых будет вестись работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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