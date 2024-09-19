Путин заявил о развитии «народного ОПК»
Президент России Владимир Путин отметил развитие «народного» оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии по вопросу развития БПЛА специального назначения.
«Наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников <…> налаживают организации так называемого народного ОПК. При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям», – сказал Путин.
Президент отметил, что для раскрытия потенциала «народного ОПК» многое сделали Минобороны и «Народный фронт». Путин призвал и дальше развивать такое взаимодействие, «помогать организациям народного ОПК запускать свои разработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска».
19 сентября президент осмотрел образцы беспилотников на площадке ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) в Санкт-Петербурге. Главе государства показали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы и образцы барражирующего боеприпаса.
Путин сообщил, что выпуск беспилотных летательных аппаратов планируется увеличить в 2024 г. почти в 10 раз в годовом исчислении. В разных регионах России до 2030 г. планируется создать 48 особых научно-производственных центров, на базе которых будет вестись работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску БПЛА.