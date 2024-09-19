Путин заявил о развитии «народного ОПК»

Путин сообщил, что выпуск беспилотных летательных аппаратов планируется увеличить в 2024 г. почти в 10 раз в годовом исчислении. В разных регионах России до 2030 г. планируется создать 48 особых научно-производственных центров, на базе которых будет вестись работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску БПЛА.