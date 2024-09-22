Израиль перехватил воздушные цели со стороны Ирака на фоне атак «Хезболлы»

Сирены прозвучали в южной части Голан, и цели были нейтрализованы до пересечения границы. Одновременно Израиль подвергся ракетным атакам со стороны ливанской «Хезболлы». ЦАХАЛ сообщила об обнаружении около 85 снарядов на севере, часть из которых была перехвачена. «Упавшие снаряды были обнаружены в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. Пожарно-спасательные службы Израиля в настоящее время работают над тушением многочисленных пожаров, которые возникли в этом районе», – говорится в сообщении.