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Израиль перехватил воздушные цели со стороны Ирака на фоне атак «Хезболлы»

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила несколько воздушных объектов, летевших со стороны Ирака в районе Голанских высот. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сирены прозвучали в южной части Голан, и цели были нейтрализованы до пересечения границы. Одновременно Израиль подвергся ракетным атакам со стороны ливанской «Хезболлы». ЦАХАЛ сообщила об обнаружении около 85 снарядов на севере, часть из которых была перехвачена. «Упавшие снаряды были обнаружены в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. Пожарно-спасательные службы Израиля в настоящее время работают над тушением многочисленных пожаров, которые возникли в этом районе», – говорится в сообщении.

Позднее в ЦАХАЛ уточнили, что «Хезболла» совершила около 115 воздушных атак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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