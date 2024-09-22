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МИД России: Запад не понимает угрозы поставок оружия Украине

Ведомости

Западные страны не понимают угроз, которые они наносят, поставляя оружие Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Чисто прагматически очень сложно понять, о чем они думают, если они понимают, что то вооружение, которое они поставляют киевскому режиму, применяется в том числе против атомных электростанций. Ведь у радиации нет границ, она не спрашивает визы, она не смотрит на цвет паспорта, ей все равно», – подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что поставляемое Украине оружие распространилось по Европейскому континенту и перетекло на регион Ближнего Востока. Представитель российского МИДа предупредила, что экстремистские элементы, которые уже стреляют по кандидатам в президенты США, вернутся в западные страны с их же оружием и с боевым опытом.

13 июля бывший президент США, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.

Вторая попытка покушения произошла 15 сентября. На сайте предвыборного штаба Трампа было опубликовано заявление, в котором говорилось, что поблизости от экс-президента произошла стрельба. Он находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, когда агент Секретной службы США открыл огонь по предполагаемому стрелку. Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях.

Россия неоднократно критиковала поставку Украине оружия со стороны стран Запада. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что США продолжают тратить огромные средства на конфликт на Украине, при этом поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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