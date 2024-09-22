МИД России: Запад не понимает угрозы поставок оружия Украине
Западные страны не понимают угроз, которые они наносят, поставляя оружие Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Чисто прагматически очень сложно понять, о чем они думают, если они понимают, что то вооружение, которое они поставляют киевскому режиму, применяется в том числе против атомных электростанций. Ведь у радиации нет границ, она не спрашивает визы, она не смотрит на цвет паспорта, ей все равно», – подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что поставляемое Украине оружие распространилось по Европейскому континенту и перетекло на регион Ближнего Востока. Представитель российского МИДа предупредила, что экстремистские элементы, которые уже стреляют по кандидатам в президенты США, вернутся в западные страны с их же оружием и с боевым опытом.
13 июля бывший президент США, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.
Вторая попытка покушения произошла 15 сентября. На сайте предвыборного штаба Трампа было опубликовано заявление, в котором говорилось, что поблизости от экс-президента произошла стрельба. Он находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, когда агент Секретной службы США открыл огонь по предполагаемому стрелку. Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях.
Россия неоднократно критиковала поставку Украине оружия со стороны стран Запада. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что США продолжают тратить огромные средства на конфликт на Украине, при этом поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.