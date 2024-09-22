МИД России: Запад не понимает угрозы поставок оружия Украине

«Чисто прагматически очень сложно понять, о чем они думают, если они понимают, что то вооружение, которое они поставляют киевскому режиму, применяется в том числе против атомных электростанций. Ведь у радиации нет границ, она не спрашивает визы, она не смотрит на цвет паспорта, ей все равно», – подчеркнула дипломат.