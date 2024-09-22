Посол США исключил появление военных баз страны в Финляндии

Согласно договору, помимо доступа в 15 военных районов Финляндии США также получат возможность отправлять на финскую территорию военнослужащих, оборудование, технику и припасы. Кроме того, соглашение предполагает проведение совместных учений. Для этого сторонам не потребуется дополнительно обсуждать переброску войск или техники на высшем уровне, как было прежде.