Посол США исключил появление военных баз страны в Финляндии
Условий для появления постоянных американских военных баз в Финляндии нет. Об этом заявил посол США в республике Дуглас Хики в интервью газете Ilta-Sanomat.
«Я не вижу [условий], чтобы в Финляндии появились постоянные американские военные базы, но совместные учения будут проведены», – уточнил дипломат.
Договор о расширении военного и оборонного взаимодействия в декабре 2023 г. подписали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Парламент Финляндии единогласно принял соглашение 1 июня.
Согласно договору, помимо доступа в 15 военных районов Финляндии США также получат возможность отправлять на финскую территорию военнослужащих, оборудование, технику и припасы. Кроме того, соглашение предполагает проведение совместных учений. Для этого сторонам не потребуется дополнительно обсуждать переброску войск или техники на высшем уровне, как было прежде.