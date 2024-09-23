Эрдоган: некоторые лобби не хотели успешных переговоров по Украине в 2022 году
Определенные лобби не захотели, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине в 2022 г. закончились успехом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках круглого стола в «Турецком доме» в Нью-Йорке.
«Мы прилагали усилия, чтобы достичь справедливого мира с самого начала конфликта, и продолжаем этим заниматься. Переговоры в Стамбуле являются доказательством этого и активной роли Турции. Однако данные усилия не привели к результату, его не захотели некоторые лобби», – сказал он (цитата по ТАСС).
В марте в Кремле подтвердили, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., однако публиковать его не хотелось бы. Президент России Владимир Путин 14 июня вновь поднял тему диалога с Киевом. На встрече с руководством МИДа он назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.
В сентябре Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. По его словам, параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине воевать с Россией и руководство страны пошло по этому пути.