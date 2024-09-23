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Эрдоган: некоторые лобби не хотели успешных переговоров по Украине в 2022 году

Ведомости

Определенные лобби не захотели, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине в 2022 г. закончились успехом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках круглого стола в «Турецком доме» в Нью-Йорке.

«Мы прилагали усилия, чтобы достичь справедливого мира с самого начала конфликта, и продолжаем этим заниматься. Переговоры в Стамбуле являются доказательством этого и активной роли Турции. Однако данные усилия не привели к результату, его не захотели некоторые лобби», – сказал он (цитата по ТАСС).

В марте в Кремле подтвердили, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., однако публиковать его не хотелось бы. Президент России Владимир Путин 14 июня вновь поднял тему диалога с Киевом. На встрече с руководством МИДа он назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

В сентябре Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. По его словам, параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине воевать с Россией и руководство страны пошло по этому пути.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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