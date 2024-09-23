В сентябре Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. По его словам, параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине воевать с Россией и руководство страны пошло по этому пути.