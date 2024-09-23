В Кремле заявили об отсутствии информации об испытании ракеты «Сармат»

29 февраля 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию сообщил, что в «скором времени» будут продемонстрированы «Сарматы» на боевом дежурстве. Первый пуск ракеты «Сармат» провели с космодрома «Плесецк» в Архангельской области 20 апреля 2022 г. После этого сообщалось об успешных испытаниях ракеты «Сармат» 18 ноября 2022 г.