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В Кремле заявили об отсутствии информации об испытании ракеты «Сармат»

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы неудачном испытании ракеты «Сармат». Песков порекомендовал обращаться к военным.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это, скорее, вопрос, который относится к компетенции наших военных. Поэтому я рекомендую туда обращаться», – сообщил пресс-секретарь.

22 сентября ряд зарубежных СМИ со ссылкой на пользователей в соцсетях сообщали, что испытания РС-28 «Сармат» на полигоне «Плесецк» якобы закончились неудачей. Некоторые издания сообщали о взрыве ракеты на стадии пуска.

29 февраля 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию сообщил, что в «скором времени» будут продемонстрированы «Сарматы» на боевом дежурстве. Первый пуск ракеты «Сармат» провели с космодрома «Плесецк» в Архангельской области 20 апреля 2022 г. После этого сообщалось об успешных испытаниях ракеты «Сармат» 18 ноября 2022 г.

«Сармат» – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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