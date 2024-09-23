В Кремле заявили об отсутствии информации об испытании ракеты «Сармат»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы неудачном испытании ракеты «Сармат». Песков порекомендовал обращаться к военным.
«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это, скорее, вопрос, который относится к компетенции наших военных. Поэтому я рекомендую туда обращаться», – сообщил пресс-секретарь.
22 сентября ряд зарубежных СМИ со ссылкой на пользователей в соцсетях сообщали, что испытания РС-28 «Сармат» на полигоне «Плесецк» якобы закончились неудачей. Некоторые издания сообщали о взрыве ракеты на стадии пуска.
29 февраля 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию сообщил, что в «скором времени» будут продемонстрированы «Сарматы» на боевом дежурстве. Первый пуск ракеты «Сармат» провели с космодрома «Плесецк» в Архангельской области 20 апреля 2022 г. После этого сообщалось об успешных испытаниях ракеты «Сармат» 18 ноября 2022 г.
«Сармат» – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс.