Более 180 человек погибли в Ливане при обстреле со стороны Израиля

Атаки со стороны Израиля участились после массовых взрывов электронных устройств в Ливане 17 и 18 сентября, в результате которых погибли более 30 человек, тысячи пострадали. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. В те же дни минобороны Израиля заявило о начале «нового этапа» войны, а генштаб страны утвердил план по обороне на северном направлении.