Более 180 человек погибли в Ливане при обстреле со стороны Израиля
Число погибших в Ливане при обстреле со стороны Израиля возросло до 182 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные местного минздрава. Ранения получили 727 человек.
Обстрел территории Ливана продолжается с раннего утра 23 сентября. Министр обороны Израиля Йоав Галант в тот же день сообщил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак. По последним данным, Армия обороны Израиля нанесла удары по 300 объектам шиитского движения «Хезболла». Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари призвал жителей Ливана покинуть места, где «Хезболла», по данным ЦАХАЛ, «прячет оружие».
Атаки со стороны Израиля участились после массовых взрывов электронных устройств в Ливане 17 и 18 сентября, в результате которых погибли более 30 человек, тысячи пострадали. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. В те же дни минобороны Израиля заявило о начале «нового этапа» войны, а генштаб страны утвердил план по обороне на северном направлении.
В Кремле опасаются эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке стремительно деградирует каждый день и является предметом для крайней озабоченности. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в беседе с ТАСС рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль.