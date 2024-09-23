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Более 180 человек погибли в Ливане при обстреле со стороны Израиля

Ведомости

Число погибших в Ливане при обстреле со стороны Израиля возросло до 182 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные местного минздрава. Ранения получили 727 человек.

Обстрел территории Ливана продолжается с раннего утра 23 сентября. Министр обороны Израиля Йоав Галант в тот же день сообщил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак. По последним данным, Армия обороны Израиля нанесла удары по 300 объектам шиитского движения «Хезболла». Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари призвал жителей Ливана покинуть места, где «Хезболла», по данным ЦАХАЛ, «прячет оружие».

Атаки со стороны Израиля участились после массовых взрывов электронных устройств в Ливане 17 и 18 сентября, в результате которых погибли более 30 человек, тысячи пострадали. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. В те же дни минобороны Израиля заявило о начале «нового этапа» войны, а генштаб страны утвердил план по обороне на северном направлении.

В Кремле опасаются эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке стремительно деградирует каждый день и является предметом для крайней озабоченности. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в беседе с ТАСС рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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