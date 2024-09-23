Асад подписал указ о формировании нового сирийского правительства

Согласно документу, новое правительство возглавит Мухаммад Гази аль-Джалали, который с 2014-го по 2016 г. работал министром связи и технологий, а с 2019 г. занимал пост председателя попечительского совета арабских производителей. Нынешний глава минобороны Али Махмуд Аббас сохранит свою позицию. Ахмед Аль-Сайед продолжит работу в лице главы сирийского минюста. Бывший глава МИД Сирии Фейсал Микдад назначен на должность вице-президента республики. Экс-замминистра иностранных дел Басам Аль-Саббах возглавит МИД.