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Асад подписал указ о формировании нового сирийского правительства

Ведомости

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о формировании нового правительства Сирии. Об этом сообщает сирийское агентство Sana со ссылкой на указ президентской канцелярии.

Согласно документу, новое правительство возглавит Мухаммад Гази аль-Джалали, который с 2014-го по 2016 г. работал министром связи и технологий, а с 2019 г. занимал пост председателя попечительского совета арабских производителей. Нынешний глава минобороны Али Махмуд Аббас сохранит свою позицию. Ахмед Аль-Сайед продолжит работу в лице главы сирийского минюста. Бывший глава МИД Сирии Фейсал Микдад назначен на должность вице-президента республики. Экс-замминистра иностранных дел Басам Аль-Саббах возглавит МИД.

14 сентября SANA сообщила, что Асад поручил аль-Джалали сформировать новое правительство. Нынешний премьер сменил на посту Хусейна Арнуса, который возглавлял орган исполнительной власти с 2020 г. Как ожидается, новый руководитель правительства представит парламенту программу стабилизации национальной экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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