Лукашенко напомнил о формуле «хочешь мира – готовься к войне»

«Старая формула: хочешь мира – готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть. Хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать? Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело, наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне», – пояснил свою позицию Лукашенко, добавив «дай Бог, чтобы этой войны не было».