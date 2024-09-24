Лукашенко напомнил о формуле «хочешь мира – готовься к войне»
Белоруссия не хочет и не собирается воевать, но стране нужно готовиться к войне, учитывая события в «соседнем государстве». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в рамках своего визита на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Старая формула: хочешь мира – готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть. Хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать? Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело, наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне», – пояснил свою позицию Лукашенко, добавив «дай Бог, чтобы этой войны не было».
Президент отметил, что в Белоруссии пока не наблюдают тенденций к развязыванию войны против республики.
«Но видя, как разворачиваются события на фронте, в соседнем государстве, и изучая войны, которые случились в последние годы в мире, мы, как я уже часто говорю, реформировали четырежды свою армию, а это, наверное, уже пятый раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил», – пояснил белорусский лидер.
11 сентября министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков сообщил об усилении охраны украинской границы ОМОНом. По его словам, в ведомстве также проанализировали действия ВСУ в Курской области для лучшей организации работы границ. Лукашенко впоследствии предупреждал, что возможное нападение на республику станет началом Третьей мировой войны.