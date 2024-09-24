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Лукашенко напомнил о формуле «хочешь мира – готовься к войне»

Ведомости

Белоруссия не хочет и не собирается воевать, но стране нужно готовиться к войне, учитывая события в «соседнем государстве». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в рамках своего визита на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Старая формула: хочешь мира – готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть. Хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать? Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело, наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне», – пояснил свою позицию Лукашенко, добавив «дай Бог, чтобы этой войны не было».

Президент отметил, что в Белоруссии пока не наблюдают тенденций к развязыванию войны против республики.

«Но видя, как разворачиваются события на фронте, в соседнем государстве, и изучая войны, которые случились в последние годы в мире, мы, как я уже часто говорю, реформировали четырежды свою армию, а это, наверное, уже пятый раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил», – пояснил белорусский лидер.

11 сентября министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков сообщил об усилении охраны украинской границы ОМОНом. По его словам, в ведомстве также проанализировали действия ВСУ в Курской области для лучшей организации работы границ. Лукашенко впоследствии предупреждал, что возможное нападение на республику станет началом Третьей мировой войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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