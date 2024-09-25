Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Парламент Киргизии отказался восстановить Акаеву статус экс-президента

Ведомости

Первому главе Киргизии Аскару Акаеву отказано в восстановлении статуса экс-президента. Об этом сообщается на сайте парламента республики.

Заявление от Акаева поступило в Жогорку кенеш (парламент Киргизии. – «Ведомости») 3 сентября. Решение отказать экс-президенту в возвращении статуса принял комитет по конституционному законодательству. Парламент поддержал это решение.

Председатель парламента Нурланбек Шакиев отметил, что по этому вопросу было много дискуссий в обществе. Он обвинил Акаева «во многих трудностях, с которыми сталкивалась страна после обретения независимости», и резюмировал, что парламент принял правильное решение не восстанавливать статус экс-президента.

Статус, который просил вернуть Акаев, дает право на неприкосновенность от преследования за деяния, совершенные на посту президента, на пенсию в размере 75% от оклада действующего лидера, на пожизненную госохрану и др.

Аскар Акаев родился в 1944 г. в Киргизской ССР. В 1990 г. был избран первым президентом республики. Руководил страной до 2005 г. В марте 2005 г. был свергнут в результате Тюльпановой революции. В результате Акаев подал в отставку и уехал в Россию. Сейчас он преподает в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Против Акаева и членов его семьи было возбуждено несколько уголовных дел, связанных в том числе с коррупцией. В настоящее время они приостановлены или прекращены. В июне 2023 г. Акаев заявил, что планирует вернуться в Киргизию «на пенсии».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных