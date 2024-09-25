Парламент Киргизии отказался восстановить Акаеву статус экс-президента
Первому главе Киргизии Аскару Акаеву отказано в восстановлении статуса экс-президента. Об этом сообщается на сайте парламента республики.
Заявление от Акаева поступило в Жогорку кенеш (парламент Киргизии. – «Ведомости») 3 сентября. Решение отказать экс-президенту в возвращении статуса принял комитет по конституционному законодательству. Парламент поддержал это решение.
Председатель парламента Нурланбек Шакиев отметил, что по этому вопросу было много дискуссий в обществе. Он обвинил Акаева «во многих трудностях, с которыми сталкивалась страна после обретения независимости», и резюмировал, что парламент принял правильное решение не восстанавливать статус экс-президента.
Статус, который просил вернуть Акаев, дает право на неприкосновенность от преследования за деяния, совершенные на посту президента, на пенсию в размере 75% от оклада действующего лидера, на пожизненную госохрану и др.
Аскар Акаев родился в 1944 г. в Киргизской ССР. В 1990 г. был избран первым президентом республики. Руководил страной до 2005 г. В марте 2005 г. был свергнут в результате Тюльпановой революции. В результате Акаев подал в отставку и уехал в Россию. Сейчас он преподает в МГУ им. М.В. Ломоносова.
Против Акаева и членов его семьи было возбуждено несколько уголовных дел, связанных в том числе с коррупцией. В настоящее время они приостановлены или прекращены. В июне 2023 г. Акаев заявил, что планирует вернуться в Киргизию «на пенсии».