Парламент Киргизии отказался восстановить Акаеву статус экс-президента

Аскар Акаев родился в 1944 г. в Киргизской ССР. В 1990 г. был избран первым президентом республики. Руководил страной до 2005 г. В марте 2005 г. был свергнут в результате Тюльпановой революции. В результате Акаев подал в отставку и уехал в Россию. Сейчас он преподает в МГУ им. М.В. Ломоносова.