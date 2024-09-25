Песков назвал вопрос сокращения обучения в школах и вузах экспертной дискуссией
Возможность сокращения продолжительности обучения в школах и вузах является скорее экспертной дискуссией, но система образования должна подстраиваться под изменения в обществе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга.
Представителя Кремля спросили о том, идет ли практическая проработка данного вопроса.
«Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы и за, и против, но, безусловно, эта дискуссия более чем оправдана. Времена меняются, технологии образовательные, потребности кадровые меняются. И под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования», – сказал Песков.
24 сентября помощник президента РФ Владимир Мединский заявил на встрече с молодежью в Мурманске, что продолжительность образования в российских школах и вузах может быть сокращена. Чиновник назвал «непозволительной роскошью» обучение по программе среднего образования в течение 11 лет. Кроме того, по мнению Мединского, классическое образование в университетах на протяжении пяти – шести лет в ближайшие десятилетия тоже исчезнет.