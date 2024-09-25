Песков назвал вопрос сокращения обучения в школах и вузах экспертной дискуссией

24 сентября помощник президента РФ Владимир Мединский заявил на встрече с молодежью в Мурманске, что продолжительность образования в российских школах и вузах может быть сокращена. Чиновник назвал «непозволительной роскошью» обучение по программе среднего образования в течение 11 лет. Кроме того, по мнению Мединского, классическое образование в университетах на протяжении пяти – шести лет в ближайшие десятилетия тоже исчезнет.