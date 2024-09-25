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Песков назвал вопрос сокращения обучения в школах и вузах экспертной дискуссией

Ведомости

Возможность сокращения продолжительности обучения в школах и вузах является скорее экспертной дискуссией, но система образования должна подстраиваться под изменения в обществе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга.

Представителя Кремля спросили о том, идет ли практическая проработка данного вопроса.

«Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы и за, и против, но, безусловно, эта дискуссия более чем оправдана. Времена меняются, технологии образовательные, потребности кадровые меняются. И под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования», – сказал Песков.

24 сентября помощник президента РФ Владимир Мединский заявил на встрече с молодежью в Мурманске, что продолжительность образования в российских школах и вузах может быть сокращена. Чиновник назвал «непозволительной роскошью» обучение по программе среднего образования в течение 11 лет. Кроме того, по мнению Мединского, классическое образование в университетах на протяжении пяти – шести лет в ближайшие десятилетия тоже исчезнет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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