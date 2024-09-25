В Кремле отвергли обвинение МИД Британии в нарушении Устава ООН

«Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы», – заявил Песков, добавив, что Россия выступает категорически против применения двойных стандартов в трактовке международного права. По его словам, «этим славятся и Великобритания, и США».