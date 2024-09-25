В Кремле отвергли обвинение МИД Британии в нарушении Устава ООН
В Кремле не согласны с позицией главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, обвинившего Россию в том, что она нарушает Устав ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы», – заявил Песков, добавив, что Россия выступает категорически против применения двойных стандартов в трактовке международного права. По его словам, «этим славятся и Великобритания, и США».
24 сентября Лэмми заявил, что действия России «разрывают устав ООН». Глава британского МИДа обратился напрямую к президенту РФ Владимиру Путину на Генеральной ассамблее ООН. По его словам, у Путина – «мафиозное государство», которое «построено на лжи».