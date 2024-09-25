Путин проведет заседание президиума Госсовета по вопросу экспортного потенциала
Президент РФ Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу о развитии экспорта, экспортного потенциала России и российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Чрезвычайно важный вопрос. Будет вступительное слово Путина. Будет открытая часть доклада губернатора Архангельской области, председателя комиссии Госсовета по направлению международной кооперации и экспорта Александра Цыбульского», – рассказал Песков.
Также предусмотрены доклады министра промышленности и торговли Антона Алиханова, исполнительного директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, а также обмен мнениями – но они скорее всего пройдут в закрытом режиме.
«По понятным причинам тема экспорта сейчас, когда действует целая система незаконных санкций против нас и в том же время все торговые процессы больше смещаются в сторону юга, то здесь, конечно, полной публичности быть не может», – пояснил представитель Кремля.