Армия Израиля нанесла удары по 60 целям «Хезболлы» 25 сентября

Наступательная операция ЦАХАЛ «Северные стрелы» в Ливане началась 23 сентября, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В первый же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников. 25 сентября Армия обороны Израиля заявила, что призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны.