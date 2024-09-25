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Армия Израиля нанесла удары по 60 целям «Хезболлы» 25 сентября

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 60 целей ливанской группировки «Хезболла» 25 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале израильского ведомства.

«Сегодня (в среду) истребители под руководством разведывательного управления нанесли удары по 60 террористическим целям, принадлежащим разведывательному управлению «Хезболлы», – говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, в результате ударов были уничтожены инструменты сбора разведданных, командные центры, а также «дополнительная инфраструктура, используемая противником для построения разведывательной ситуационной оценки».

Наступательная операция ЦАХАЛ «Северные стрелы» в Ливане началась 23 сентября, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В первый же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников. 25 сентября Армия обороны Израиля заявила, что призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны.

В Ливане находятся более 3000 граждан РФ, сообщало РБК со ссылкой на посольство России в этой стране 24 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что остающимся в Ливане россиянам необходимо как можно быстрее покинуть эту страну, используя возможности коммерческих перевозок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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