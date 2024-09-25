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Путин встретится с президентом Экваториальной Гвинеи 26 сентября

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого 26 сентября, сообщили в Кремле.

Президент республики находится в Москве с рабочим визитом, встреча глав государств состоится в Кремле. Стороны намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений в различных областях, а также актуальную международную и региональную тематику. В тот же день Путин и президент Экваториальной Гвинеи выступят на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

Летом 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении работы посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. До этого открытие диппредставительств в Малабо и Уагадугу анонсировал Путин. Вопрос обсуждался также в ходе переговоров Мбасого с Путиным в Москве в ноябре 2023 г. В марте стало известно, что диппредставительство РФ в Экваториальной Гвинее де-факто начинает свою работу.

Мбасого также посещал Россию в 2019 г. Он был на первом саммите «Россия – Африка» в Сочи, где встречался с Путиным. Второй саммит «Россия – Африка» в конце июля 2023 г. посещал вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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