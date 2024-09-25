Путин встретится с президентом Экваториальной Гвинеи 26 сентября
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого 26 сентября, сообщили в Кремле.
Президент республики находится в Москве с рабочим визитом, встреча глав государств состоится в Кремле. Стороны намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений в различных областях, а также актуальную международную и региональную тематику. В тот же день Путин и президент Экваториальной Гвинеи выступят на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
Летом 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении работы посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. До этого открытие диппредставительств в Малабо и Уагадугу анонсировал Путин. Вопрос обсуждался также в ходе переговоров Мбасого с Путиным в Москве в ноябре 2023 г. В марте стало известно, что диппредставительство РФ в Экваториальной Гвинее де-факто начинает свою работу.
Мбасого также посещал Россию в 2019 г. Он был на первом саммите «Россия – Африка» в Сочи, где встречался с Путиным. Второй саммит «Россия – Африка» в конце июля 2023 г. посещал вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге.