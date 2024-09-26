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Песков заявил об отсутствии угроз суверенитету РФ на фоне высокой конфронтации

Ведомости

Суверенитету России ничего не угрожает, но уровень конфронтации вокруг страны значительный. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный», – сказал Песков, отвечая на вопрос об угрозе суверенитета РФ на сегодняшний день.

25 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию сообщил о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия. Песков пояснил журналисту Павлу Зарубину, что заседание частично прошло в открытом режиме из-за «геополитической обстановки и общем уровнем конфронтации» вокруг РФ.

В ходе заседания Путин отметил, что Россия может применить ядерное оружие, если противник, используя даже обычное оружие, создает критическую угрозу ее суверенитету. Также в обновленной доктрине агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного предлагается рассматривать как совместное нападение на РФ, обратил внимание президент РФ.

Ядерная доктрина России последний раз редактировалась в июне 2020 г. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись: Москва может ответить им на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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