Песков заявил об отсутствии угроз суверенитету РФ на фоне высокой конфронтации

Ядерная доктрина России последний раз редактировалась в июне 2020 г. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись: Москва может ответить им на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».