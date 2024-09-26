Песков заявил об отсутствии угроз суверенитету РФ на фоне высокой конфронтации
Суверенитету России ничего не угрожает, но уровень конфронтации вокруг страны значительный. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный», – сказал Песков, отвечая на вопрос об угрозе суверенитета РФ на сегодняшний день.
25 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию сообщил о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия. Песков пояснил журналисту Павлу Зарубину, что заседание частично прошло в открытом режиме из-за «геополитической обстановки и общем уровнем конфронтации» вокруг РФ.
В ходе заседания Путин отметил, что Россия может применить ядерное оружие, если противник, используя даже обычное оружие, создает критическую угрозу ее суверенитету. Также в обновленной доктрине агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного предлагается рассматривать как совместное нападение на РФ, обратил внимание президент РФ.
Ядерная доктрина России последний раз редактировалась в июне 2020 г. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись: Москва может ответить им на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».