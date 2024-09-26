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Путин назначил Михаила Леденева послом в Гондурасе

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил дипломата Михаила Леденева по совместительству чрезвычайным и полномочным послом в Гондурасе. Это следует из данных портала официального опубликования правовых актов.

Ранее эту должность занимал дипломат Александр Хохоликов.

Леденев работает в МИДе с с 1985 г. В 2006-2011 гг. занимал должность советника – посланника посольства России в Португалии. В 2013-2015 гг. работал заместителем директора Генерального секретариата. В 2015-2020 гг. был генеральным консулом России в Карловых Варах, Чехия. С 2020 г. работал чрезвычайным послом в Боливии. В августе этого года Путин назначил Леденева послом РФ в Никарагуа, освободив его от аналогичной должности в Боливии. В начале сентября Леденев также был назначен послом в Сальвадоре по совместительству.

13 сентября Путин назначил журналиста и телеведущую Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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