Путин назначил Михаила Леденева послом в Гондурасе

Леденев работает в МИДе с с 1985 г. В 2006-2011 гг. занимал должность советника – посланника посольства России в Португалии. В 2013-2015 гг. работал заместителем директора Генерального секретариата. В 2015-2020 гг. был генеральным консулом России в Карловых Варах, Чехия. С 2020 г. работал чрезвычайным послом в Боливии. В августе этого года Путин назначил Леденева послом РФ в Никарагуа, освободив его от аналогичной должности в Боливии. В начале сентября Леденев также был назначен послом в Сальвадоре по совместительству.