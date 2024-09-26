Путин поручил «Газпрому» подготовить десятилетний план развития
«Газпром» совместно с правительством России должен подготовить десятилетний план развития, который обеспечит устойчивое развитие корпорации. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, трансляция велась в Telegram-канале Кремля.
Путин отметил, что газовая отрасль на данный момент проходит этап серьезных изменений. Имеется в виду не только переключение экспорта с Запада на Восток, но и существенное увеличение поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала в России в 2021 г. Глава государства обратил внимание на хорошие темпы реализации программы и поблагодарил за это руководство компании «Газпром».
«Здесь, конечно, ведущая роль отводится именно ей – крупнейшей нашей компании [«Газпром»] в газовой сфере. Я прошу компанию и руководство совместно с правительством подготовить десятилетний план, реализация которого, безусловно, обеспечит устойчивое развитие корпорации, создание инфраструктуры для изменения географии поставок. Причем повторю: она должна учитывать как наши масштабные планы по газификации российских регионов, так и увеличение переработки газа внутри страны», – сказал президент.
Путин выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2024) 26 сентября. В своей речи российский лидер также коснулся тем многополярности, конкуренции в ТЭКе и работы над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС.