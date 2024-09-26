Путин поручил «Газпрому» подготовить десятилетний план развития

Путин отметил, что газовая отрасль на данный момент проходит этап серьезных изменений. Имеется в виду не только переключение экспорта с Запада на Восток, но и существенное увеличение поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала в России в 2021 г. Глава государства обратил внимание на хорошие темпы реализации программы и поблагодарил за это руководство компании «Газпром».