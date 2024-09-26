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Путин поручил «Газпрому» подготовить десятилетний план развития

Ведомости

«Газпром» совместно с правительством России должен подготовить десятилетний план развития, который обеспечит устойчивое развитие корпорации. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что газовая отрасль на данный момент проходит этап серьезных изменений. Имеется в виду не только переключение экспорта с Запада на Восток, но и существенное увеличение поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала в России в 2021 г. Глава государства обратил внимание на хорошие темпы реализации программы и поблагодарил за это руководство компании «Газпром».

«Здесь, конечно, ведущая роль отводится именно ей – крупнейшей нашей компании [«Газпром»] в газовой сфере. Я прошу компанию и руководство совместно с правительством подготовить десятилетний план, реализация которого, безусловно, обеспечит устойчивое развитие корпорации, создание инфраструктуры для изменения географии поставок. Причем повторю: она должна учитывать как наши масштабные планы по газификации российских регионов, так и увеличение переработки газа внутри страны», – сказал президент.

Путин выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2024) 26 сентября. В своей речи российский лидер также коснулся тем многополярности, конкуренции в ТЭКе и работы над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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