Встреча Путина с президентом Экваториальной Гвинеи началась в Кремле

Летом 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении работы посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Ранее Путин анонсировал открытие диппредставительств в Малабо и Уагадугу. Вопрос обсуждался также в ходе переговоров Мбасого с Путиным в Москве в ноябре 2023 г. В конце марта директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко сообщил, что посольство России в Экваториальной Гвинеи де-факто начало свою работу.