Встреча Путина с президентом Экваториальной Гвинеи началась в Кремле
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого стартовали в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
Мбасого прибыл в Москву с рабочим визитом. Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития отношений в различных областях, актуальную международную и региональную тематику.
Летом 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении работы посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Ранее Путин анонсировал открытие диппредставительств в Малабо и Уагадугу. Вопрос обсуждался также в ходе переговоров Мбасого с Путиным в Москве в ноябре 2023 г. В конце марта директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко сообщил, что посольство России в Экваториальной Гвинеи де-факто начало свою работу.