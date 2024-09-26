Пушилин рассказал об обстановке во взятом под контроль РФ Украинске
Во взятом под контроль ВС РФ Украинске находятся от 1500 до 3000 гражданских. Им оказывается вся необходимая помощь со стороны российских военных. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В последующем, после решения командования, профильные ведомства, профильные министерства смогут приступить по своему профилю к выполнению всех мероприятий в рамках своих компетенций», – пояснил глава региона.
По словам Пушилина, населенный пункт имеет важное значение, «именно поэтому противник очень серьезно упирался и старался не допустить продвижения наших Вооруженных сил».
О том, что российские военные взяли под контроль город Украинск в Покровском районе ДНР, Пушилин сообщил 25 сентября. Пушилин при этом отметил, что «по-другому воюет и противник, и наши подразделения воюют уже совершенно по-другому». Речь, по его словам, идет о стремлении сберечь личный состав.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.