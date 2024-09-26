Пушилин рассказал об обстановке во взятом под контроль РФ Украинске

О том, что российские военные взяли под контроль город Украинск в Покровском районе ДНР, Пушилин сообщил 25 сентября. Пушилин при этом отметил, что «по-другому воюет и противник, и наши подразделения воюют уже совершенно по-другому». Речь, по его словам, идет о стремлении сберечь личный состав.