Израиль заявил о ликвидации командира воздушных сил «Хезболлы»
Командир воздушных сил шиитского движения «Хезболла» Мухаммед Хусейн Срур ликвидирован при точечном ударе ВВС Израиля в Бейруте. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Вечером 24 сентября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлы» Ибрагима Кубейси. Израильская сторона утверждает, что он якобы причастен к организации теракта на горе Дов в 2000-х гг., в ходе которого были похищены и убиты старшие сержанты Беньямин Авраам, Ади Авитан и Омар Саваид. В 2004 г. их захоронили в Израиле. ЦАХАЛ утверждает, что в результате атаки на юге Ливана были уничтожены десятки складов оружия «Хезболлы», а также пусковые установки.
21 сентября ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию при ударе по Бейруту 16 командиров «Хезболлы», погиб в том числе глава командования спецопераций движения Ибрагим Акиль. Среди ликвидированных в Бейруте ЦАХАЛ назвала также Абу Хассана Самира, который был главой учебного подразделения сил «Радван». По данным израильской армии, он участвовал в продвижении укрепления «Хезболлы» на юге Ливана и «спланировал и осуществил многочисленные обстрелы и проникновения на территорию Израиля».
Израиль наносит удары по территории Ливана уже несколько дней подряд. 23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.