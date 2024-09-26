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Израиль заявил о ликвидации командира воздушных сил «Хезболлы»

Ведомости

Командир воздушных сил шиитского движения «Хезболла» Мухаммед Хусейн Срур ликвидирован при точечном ударе ВВС Израиля в Бейруте. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Вечером 24 сентября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлы» Ибрагима Кубейси. Израильская сторона утверждает, что он якобы причастен к организации теракта на горе Дов в 2000-х гг., в ходе которого были похищены и убиты старшие сержанты Беньямин Авраам, Ади Авитан и Омар Саваид. В 2004 г. их захоронили в Израиле. ЦАХАЛ утверждает, что в результате атаки на юге Ливана были уничтожены десятки складов оружия «Хезболлы», а также пусковые установки.

21 сентября ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию при ударе по Бейруту 16 командиров «Хезболлы», погиб в том числе глава командования спецопераций движения Ибрагим Акиль. Среди ликвидированных в Бейруте ЦАХАЛ назвала также Абу Хассана Самира, который был главой учебного подразделения сил «Радван». По данным израильской армии, он участвовал в продвижении укрепления «Хезболлы» на юге Ливана и «спланировал и осуществил многочисленные обстрелы и проникновения на территорию Израиля».

Израиль наносит удары по территории Ливана уже несколько дней подряд. 23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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