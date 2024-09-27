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Правящая партия Японии выбрала новым председателем Сигэру Исибу

Ведомости

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии выбрала новым председателем бывшего министра обороны Сигэру Исибу. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Голосование проходило в два тура. По итогам первого тура Исиба набрал 154 голоса, выйдя во второй тур с министром экономической безопасности Санаэ Такаити, получившей 181 голос. По итогам второго тура Исиба получил 215 из 415 голосов, за Такаити проголосовали 194 человека.

После утверждения парламентом 1 октября Исиба станет премьер-министром Японии.

По данным Nikkei Asia, выдвижение на выборы на пост главы правящей ЛДП было пятой и «последней» попыткой политика возглавить правящую партию. Исиба занимал второе место в рейтинге политиков, которого японцы хотели бы видеть в качестве следующего главы правительства, следует из опроса газеты. Его обошел бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в августе сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя ЛДП. В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии назывался финансовый скандал, связанный с возможным присвоением членами правящей партии суммы, эквивалентной $3,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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