Правящая партия Японии выбрала новым председателем Сигэру Исибу
Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии выбрала новым председателем бывшего министра обороны Сигэру Исибу. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Голосование проходило в два тура. По итогам первого тура Исиба набрал 154 голоса, выйдя во второй тур с министром экономической безопасности Санаэ Такаити, получившей 181 голос. По итогам второго тура Исиба получил 215 из 415 голосов, за Такаити проголосовали 194 человека.
После утверждения парламентом 1 октября Исиба станет премьер-министром Японии.
По данным Nikkei Asia, выдвижение на выборы на пост главы правящей ЛДП было пятой и «последней» попыткой политика возглавить правящую партию. Исиба занимал второе место в рейтинге политиков, которого японцы хотели бы видеть в качестве следующего главы правительства, следует из опроса газеты. Его обошел бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в августе сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя ЛДП. В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии назывался финансовый скандал, связанный с возможным присвоением членами правящей партии суммы, эквивалентной $3,4 млн.