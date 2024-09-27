Бербок: прекращение поддержки Украины приведет к новым конфликтам

По ее словам, в случае прекращения поддержки Украины Европа может столкнуться с возникновением новых конфликтов на территориях других стран. Глава немецкого дипломатического ведомства также сообщила, что ей понятен тезис пользователей социальных сетей о том, что конфликт на Украине мог бы не продолжаться «столь долго», если бы Европа перестала передавать средства обороны Украине. Она добавила, что осведомлена о недовольстве граждан повышением цен на продукты питания и другие товары. Однако, по ее словам, оставление Украины без поддержки означало бы возникновения риска распространения конфликтов. Бербок отметила, что июньский саммит в Швейцарии «показал невозможность договора» между Россией и Украиной.