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Бербок: прекращение поддержки Украины приведет к новым конфликтам

Ведомости

Прекращение поддержки Украины приведет к росту военных конфликтов в других странах, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По ее словам, в случае прекращения поддержки Украины Европа может столкнуться с возникновением новых конфликтов на территориях других стран. Глава немецкого дипломатического ведомства также сообщила, что ей понятен тезис пользователей социальных сетей о том, что конфликт на Украине мог бы не продолжаться «столь долго», если бы Европа перестала передавать средства обороны Украине. Она добавила, что осведомлена о недовольстве граждан повышением цен на продукты питания и другие товары. Однако, по ее словам, оставление Украины без поддержки означало бы возникновения риска распространения конфликтов. Бербок отметила, что июньский саммит в Швейцарии «показал невозможность договора» между Россией и Украиной.

5 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. 14 июня Путин заявил, что переговоры могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но в конце июля после первого мирного саммита по Украине президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров.

После того как украинские войска 6 августа вторглись на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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