Бербок: прекращение поддержки Украины приведет к новым конфликтам
Прекращение поддержки Украины приведет к росту военных конфликтов в других странах, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
По ее словам, в случае прекращения поддержки Украины Европа может столкнуться с возникновением новых конфликтов на территориях других стран. Глава немецкого дипломатического ведомства также сообщила, что ей понятен тезис пользователей социальных сетей о том, что конфликт на Украине мог бы не продолжаться «столь долго», если бы Европа перестала передавать средства обороны Украине. Она добавила, что осведомлена о недовольстве граждан повышением цен на продукты питания и другие товары. Однако, по ее словам, оставление Украины без поддержки означало бы возникновения риска распространения конфликтов. Бербок отметила, что июньский саммит в Швейцарии «показал невозможность договора» между Россией и Украиной.
5 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. 14 июня Путин заявил, что переговоры могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но в конце июля после первого мирного саммита по Украине президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров.
После того как украинские войска 6 августа вторглись на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.