Хуситы заявили о массированном ударе по эсминцам ВМС США
Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары по трем эсминцам военно-морских сил США, утверждает военный представитель хуситов Яхья Сариа. Официальное заявление опубликовано в его Telegram-канале.
«Операция проводилась с использованием 23 баллистических крылатых ракет и беспилотников. <...> Она привела к прямому поражению трех эсминцев», – говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что атака совпала с ударами хуситов по Тель-Авиву и Ашкелону в Израиле. Йеменская сторона пообещала продолжать атаки на суда и Израиль до тех пор, пока «не прекратится агрессия» против Ливана, сектора Газа и народа Палестины.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.