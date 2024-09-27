Хуситы заявили о массированном ударе по эсминцам ВМС США

В заявлении отмечается, что атака совпала с ударами хуситов по Тель-Авиву и Ашкелону в Израиле. Йеменская сторона пообещала продолжать атаки на суда и Израиль до тех пор, пока «не прекратится агрессия» против Ливана, сектора Газа и народа Палестины.