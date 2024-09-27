Медведев ответил на заявления Эстонии о возможности превентивного удара по РФ
В случае использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые допускают высказывания о возможности превентивного удара по РФ, от них останется «мокрое место». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», – отметил Медведев.
О возможности нанесения превентивного удара по России 26 сентября заявил начальник генерального штаба Эстонии генерал-майор Вахур Карус. По его словам, способность Эстонии «нейтрализовать противника на его собственной территории имеет решающее значение».