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Сальдо: украинских военных выбили с самых больших островов в дельте Днепра

Ведомости

Российские военные оттеснили вооруженные силы Украины (ВСУ) с левого берега Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом «РИА Новости» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», – сказал он.

Противник снизил активность на Херсонском направлении, указал Сальдо. При этом мелкие группы продолжают действовать в дельте, а высадки с лодок на острова не прекращаются, добавил губернатор. По его словам, вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря снизилась, но дальнейшие попытки высадок нельзя исключать. 

6 августа губернатор Херсонской области сообщил о попытке ВСУ высадить десант с моря в районе Тендровской косы. Российские военные тогда отразили атаку и заставили диверсионную группу отступить. Позднее Сальдо рассказывал о ликвидации 12 украинских военных при попытке высадиться на Кинбурнской. По его словам, противник использовал четыре быстроходные десантные лодки. На двух из них находились диверсанты, на других двух – огневая поддержка и еще 16 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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