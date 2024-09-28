Сальдо: украинских военных выбили с самых больших островов в дельте Днепра
Российские военные оттеснили вооруженные силы Украины (ВСУ) с левого берега Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом «РИА Новости» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», – сказал он.
Противник снизил активность на Херсонском направлении, указал Сальдо. При этом мелкие группы продолжают действовать в дельте, а высадки с лодок на острова не прекращаются, добавил губернатор. По его словам, вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря снизилась, но дальнейшие попытки высадок нельзя исключать.
6 августа губернатор Херсонской области сообщил о попытке ВСУ высадить десант с моря в районе Тендровской косы. Российские военные тогда отразили атаку и заставили диверсионную группу отступить. Позднее Сальдо рассказывал о ликвидации 12 украинских военных при попытке высадиться на Кинбурнской. По его словам, противник использовал четыре быстроходные десантные лодки. На двух из них находились диверсанты, на других двух – огневая поддержка и еще 16 человек.