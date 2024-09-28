Сальдо: украинских военных выбили с самых больших островов в дельте Днепра

6 августа губернатор Херсонской области сообщил о попытке ВСУ высадить десант с моря в районе Тендровской косы. Российские военные тогда отразили атаку и заставили диверсионную группу отступить. Позднее Сальдо рассказывал о ликвидации 12 украинских военных при попытке высадиться на Кинбурнской. По его словам, противник использовал четыре быстроходные десантные лодки. На двух из них находились диверсанты, на других двух – огневая поддержка и еще 16 человек.