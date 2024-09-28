EASA рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от полетов над Ливаном и Израилем
Европейское агентство безопасности полетов (EASA) рекомендует авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ливана и Израиля. Об этом говорится на сайте ведомства.
«EASA рекомендует не выполнять полеты в воздушном пространстве Ливана и Израиля на всех уровнях. Рекомендация действительна до 31 октября 2024 г. и может быть пересмотрена и адаптирована или отозвана при условии пересмотра оценки», – сказано в сообщении.
Агентство продолжит следить за ситуацией и оценивать риски угрозы эскалации конфликта.
28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате удара израильских сил. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.
С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.