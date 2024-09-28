EASA рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от полетов над Ливаном и Израилем

«EASA рекомендует не выполнять полеты в воздушном пространстве Ливана и Израиля на всех уровнях. Рекомендация действительна до 31 октября 2024 г. и может быть пересмотрена и адаптирована или отозвана при условии пересмотра оценки», – сказано в сообщении.