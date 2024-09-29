На Херсонском направлении создали «подземный город» для российских военных
На Херсонском направлении для проживания и обслуживания личного состава группировки войск «Днепр» возвели «подземный город» с кухней, баней, спортзалом и другими помещениями. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на Минобороны России.
«Подземный город» создали специалисты материально-технического обеспечения группировки войск «Днепр», уточнили в оборонном ведомстве. Общая протяженность переходов и траншей составляет более 4 км. «Город» включает в себя жилые помещения, кухню, столовую, баню, спортивный зал, прачечную, сушилку.
Кроме того, для военнослужащих оборудовали ремонтную мастерскую для одежды и парикмахерскую. В жилых блиндажах есть электричество, внешняя и внутренняя связь, система центрального оповещения. Помещения также оборудованы печками, проведена проточная вода, добавили в оборонном ведомстве.
Российские военные оттеснили вооруженные силы Украины с левого берега Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщил 28 сентября губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, противник снизил активность на Херсонском направлении, но мелкие группы продолжают действовать в дельте, а высадки с лодок на острова не прекращаются. Вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря снизилась, при этом дальнейшие попытки высадок нельзя исключать, добавил он.