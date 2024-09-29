На Херсонском направлении создали «подземный город» для российских военных

Российские военные оттеснили вооруженные силы Украины с левого берега Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщил 28 сентября губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, противник снизил активность на Херсонском направлении, но мелкие группы продолжают действовать в дельте, а высадки с лодок на острова не прекращаются. Вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря снизилась, при этом дальнейшие попытки высадок нельзя исключать, добавил он.