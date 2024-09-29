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На Херсонском направлении создали «подземный город» для российских военных

Ведомости

На Херсонском направлении для проживания и обслуживания личного состава группировки войск «Днепр» возвели «подземный город» с кухней, баней, спортзалом и другими помещениями. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на Минобороны России.

«Подземный город» создали специалисты материально-технического обеспечения группировки войск «Днепр», уточнили в оборонном ведомстве. Общая протяженность переходов и траншей составляет более 4 км. «Город» включает в себя жилые помещения, кухню, столовую, баню, спортивный зал, прачечную, сушилку.

Кроме того, для военнослужащих оборудовали ремонтную мастерскую для одежды и парикмахерскую. В жилых блиндажах есть электричество, внешняя и внутренняя связь, система центрального оповещения. Помещения также оборудованы печками, проведена проточная вода, добавили в оборонном ведомстве. 

Российские военные оттеснили вооруженные силы Украины с левого берега Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщил 28 сентября губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, противник снизил активность на Херсонском направлении, но мелкие группы продолжают действовать в дельте, а высадки с лодок на острова не прекращаются. Вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря снизилась, при этом дальнейшие попытки высадок нельзя исключать, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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