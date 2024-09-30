Ермак счел визит Зеленского в США «очень непростым»

Кроме того, президент Украины дал The New York Post интервью с критикой Трампа и кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса. После этого кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». По мнению Трампа, из-за финансовой помощи Киев желает победы на президентских выборах демократам.