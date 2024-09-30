Ермак счел визит Зеленского в США «очень непростым»
Визит президент Украины Владимира Зеленского в США был непростым. Об этом заявил глава его офиса Андрей Ермак, отметив при этом важность поездки.
«Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный», – сказал Ермак в телеэфире, фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале.
Глава офиса Зеленского обратил внимание, что визит украинского президента проходил на фоне «очень напряженной, очень чувствительной» президентской кампании в США.
Поездка Зеленского в США началась со скандала. Украинский лидер посетил завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне (штат Пенсильвания) – родном городе действующего президента США Джо Байдена. Украинского президента сопровождали исключительно демократы. После этого комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США инициировал расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны Белого дома, который оплатил поездку Зеленского за счет американского бюджета.
Кроме того, президент Украины дал The New York Post интервью с критикой Трампа и кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса. После этого кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». По мнению Трампа, из-за финансовой помощи Киев желает победы на президентских выборах демократам.
Несмотря на это, Трамп все-таки встретился с Зеленским 27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке. Spiegel писал, что на переговорах украинский лидер нервничал и старался скрыть дискомфорт.