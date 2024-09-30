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Ермак счел визит Зеленского в США «очень непростым»

Ведомости

Визит президент Украины Владимира Зеленского в США был непростым. Об этом заявил глава его офиса Андрей Ермак, отметив при этом важность поездки.

«Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный», – сказал Ермак в телеэфире, фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале. 

Глава офиса Зеленского обратил внимание, что визит украинского президента проходил на фоне «очень напряженной, очень чувствительной» президентской кампании в США. 

Поездка Зеленского в США началась со скандала. Украинский лидер посетил завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне (штат Пенсильвания) – родном городе действующего президента США Джо Байдена. Украинского президента сопровождали исключительно демократы. После этого комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США инициировал расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны Белого дома, который оплатил поездку Зеленского за счет американского бюджета.

Кроме того, президент Украины дал The New York Post интервью с критикой Трампа и кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса. После этого кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». По мнению Трампа, из-за финансовой помощи Киев желает победы на президентских выборах демократам.

Несмотря на это, Трамп все-таки встретился с Зеленским 27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке. Spiegel писал, что на переговорах украинский лидер нервничал и старался скрыть дискомфорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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