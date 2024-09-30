В Кремле заявили о высоком риске начала большой войны на Ближнем Востоке
В Кремле оценивают риски начала большой войны как «весьма высокие» на фоне убийства лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы 28 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Российская сторона осуждает подобные действия (убийство политических лидеров и ракетные обстрелы). Мы считаем, что они привели к существенной дестабилизации обстановки в регионе», – сообщил Песков.
Песков также подчеркнул, что «малоизбирательные» бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. По его словам, это приводит к гуманитарной катастрофе, которая ранее наблюдалась в Газе. Песков добавил, что у Кремля подобные события вызывают «глубочайшую озабоченность»
Лидеры «Хезболлы» были убиты вместе с Насраллой в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте, писала The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ. По данным военных, Насралла во время атаки 27 сентября находился в главном штабе «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута Дахие. Штаб группировки располагался под жилыми зданиями, уточнили израильские военные.