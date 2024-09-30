В Кремле заявили о высоком риске начала большой войны на Ближнем Востоке

Лидеры «Хезболлы» были убиты вместе с Насраллой в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте, писала The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ. По данным военных, Насралла во время атаки 27 сентября находился в главном штабе «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута Дахие. Штаб группировки располагался под жилыми зданиями, уточнили израильские военные.