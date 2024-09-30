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В Кремле заявили о высоком риске начала большой войны на Ближнем Востоке

Ведомости

В Кремле оценивают риски начала большой войны как «весьма высокие» на фоне убийства лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы 28 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Российская сторона осуждает подобные действия (убийство политических лидеров и ракетные обстрелы). Мы считаем, что они привели к существенной дестабилизации обстановки в регионе», – сообщил Песков.

Песков также подчеркнул, что «малоизбирательные» бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. По его словам, это приводит к гуманитарной катастрофе, которая ранее наблюдалась в Газе. Песков добавил, что у Кремля подобные события вызывают «глубочайшую озабоченность»

Лидеры «Хезболлы» были убиты вместе с Насраллой в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте, писала The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ. По данным военных, Насралла во время атаки 27 сентября находился в главном штабе «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута Дахие. Штаб группировки располагался под жилыми зданиями, уточнили израильские военные.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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