Бочарников назначен начальником управления по госполитике в гуманитарной сфере

Управление по госполитике в гуманитарной сфере занимается вопросами в области культуры и исторического просвещения, а также готовит и представляет российскому лидеру предложения по укреплению духовно-нравственных основ российского общества, сохранению традиционных ценностей и историко-культурного наследия. Управление анализирует и прогнозирует общественные процессы в России и мире, связанные с культурной политикой и историческим просвещением, готовит информационно-аналитические материалы и предложения по вопросам реализации образовательных и просветительских программ.