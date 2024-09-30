Бочарников назначен начальником управления по госполитике в гуманитарной сфере
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Бочарникова начальником управления по государственной политике в гуманитарной сфере, которое было образовано летом. Соответствующий указ опубликован на портале правой информации.
«Назначить Бочарникова Владимира Валерьевича начальником управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере», – говорится в документе.
Управление по госполитике в гуманитарной сфере занимается вопросами в области культуры и исторического просвещения, а также готовит и представляет российскому лидеру предложения по укреплению духовно-нравственных основ российского общества, сохранению традиционных ценностей и историко-культурного наследия. Управление анализирует и прогнозирует общественные процессы в России и мире, связанные с культурной политикой и историческим просвещением, готовит информационно-аналитические материалы и предложения по вопросам реализации образовательных и просветительских программ.