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Бочарников назначен начальником управления по госполитике в гуманитарной сфере

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Бочарникова начальником управления по государственной политике в гуманитарной сфере, которое было образовано летом. Соответствующий указ опубликован на портале правой информации.

«Назначить Бочарникова Владимира Валерьевича начальником управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере», – говорится в документе.

Управление по госполитике в гуманитарной сфере занимается вопросами в области культуры и исторического просвещения, а также готовит и представляет российскому лидеру предложения по укреплению духовно-нравственных основ российского общества, сохранению традиционных ценностей и историко-культурного наследия. Управление анализирует и прогнозирует общественные процессы в России и мире, связанные с культурной политикой и историческим просвещением, готовит информационно-аналитические материалы и предложения по вопросам реализации образовательных и просветительских программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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