«Хезболла» заявила об атаке на штаб-квартиру «Моссада» на окраине Тель-Авива
Шиитское движение «Хезболла» заявило об атаке по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» на окраине Тель-Авива. Соответствующее сообщение движение разместило в своих социальных сетях.
«Мы произвели пуски ракет "Фади-4" по базе Глилот подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартире "Моссада" на окрание Тель-Авива», – говорится в сообщении «Хезболлы» в Telegram-канале.
Газета The Times of Israel сообщает, что в результате атаки два человека получили ранения средней степени тяжести и сейчас получают необходимую медицинскую помощь. Издание отмечает, что ливанское движение «взяло на себя ответственность за ракетный обстрел».
В ночь на 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».