ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира группы «Хезболлы» по передаче оружия
Ликвидирован командир группы «Хезболлы» по передаче оружия Мухаммад Джафар Касир. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Касир отвечал за передачу оружия из Ирана «Хезболле» в Ливане.
28 сентября глава сети группировки «Хамас» на юге Сирии Ахмад Мухаммад Фахд также погиб в результате удара ЦАХАЛ. Израильская армия считает Фахда ответственным за проведение атак на Израиль с территории южной Сирии.
В этот же день ливанская группировка «Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения Хасана Насраллы в результате удара израильской армии. Руководство движения пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Группировка «Хамас» назвала гибель Насраллы терактом и осудила «эту варварскую сионистскую агрессию и нападения на жилые дома в южном пригороде Бейрута».
23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» в Ливане и уже на протяжении недели ведет интенсивные бомбардировки страны. Целью операции израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.