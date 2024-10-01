ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира группы «Хезболлы» по передаче оружия

В этот же день ливанская группировка «Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения Хасана Насраллы в результате удара израильской армии. Руководство движения пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Группировка «Хамас» назвала гибель Насраллы терактом и осудила «эту варварскую сионистскую агрессию и нападения на жилые дома в южном пригороде Бейрута».