МИД России планирует открытие посольств в трех странах Африки

«В настоящее время прорабатывается возможность расширения российского дипломатического присутствия в странах Африки, в том числе открытие диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, где в составе посольств будут также функционировать и консульские отделы», – сказал он.