МИД России планирует открытие посольств в трех странах Африки
Россия может открыть посольства в Нигере, Сьерра-Лионе и Южном Судане, сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.
«В настоящее время прорабатывается возможность расширения российского дипломатического присутствия в странах Африки, в том числе открытие диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, где в составе посольств будут также функционировать и консульские отделы», – сказал он.
Климов в интервью также заявил, что Москва работает над соглашениями об отмене визовых требований, в том числе со странами Африки и Ближнего Востока.
В феврале 2024 г. директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко сообщил, что Россия готовит открытие диппредставительств еще в нескольких странах Африки. При этом он не уточнил, в каких странах будут открыты диппредставительства.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» в июле 2023 г. анонсировал открытие посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. В декабре того же года Россия возобновила работу посольства в Буркина-Фасо.