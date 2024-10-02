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МИД России планирует открытие посольств в трех странах Африки

Ведомости

Россия может открыть посольства в Нигере, Сьерра-Лионе и Южном Судане, сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.

«В настоящее время прорабатывается возможность расширения российского дипломатического присутствия в странах Африки, в том числе открытие диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, где в составе посольств будут также функционировать и консульские отделы», – сказал он.

Климов в интервью также заявил, что Москва работает над соглашениями об отмене визовых требований, в том числе со странами Африки и Ближнего Востока.

В феврале 2024 г. директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко сообщил, что Россия готовит открытие диппредставительств еще в нескольких странах Африки. При этом он не уточнил, в каких странах будут открыты диппредставительства.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» в июле 2023 г. анонсировал открытие посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. В декабре того же года Россия возобновила работу посольства в Буркина-Фасо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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