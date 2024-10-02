Минобороны предложило вернуть пилотки офицерам ВМФ
Минобороны разработало проект указа президента России, согласно которому офицерам военно-морского флота могут вернуть пилотки. Он размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект указа касается военной формы одежды, знаков различия военнослужащих и ведомственных знаков отличия. Из него следует, что изменения затронут формы офицеров флота: у них снова могут появиться пилотки. Документ также предусматривает появление у адмиралов шерстяной парадно-выходной тужурки черного цвета, с шитьем пятипроцентного золочения на воротнике.
Если указ подпишет президент РФ Владимир Путин, он сразу же вступит в силу. Отказ от пилоток предусматривался постановлением правительства России от 2 декабря 2017 г. «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время».