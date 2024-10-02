Минобороны предложило вернуть пилотки офицерам ВМФ

Проект указа касается военной формы одежды, знаков различия военнослужащих и ведомственных знаков отличия. Из него следует, что изменения затронут формы офицеров флота: у них снова могут появиться пилотки. Документ также предусматривает появление у адмиралов шерстяной парадно-выходной тужурки черного цвета, с шитьем пятипроцентного золочения на воротнике.