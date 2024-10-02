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Зеленский попросил руководителей оборонных компаний нарастить поставки Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных производителей вооружения и попросил нарастить поставки, следует из его публикаций в соцсетях.

«Обсудили расширение сотрудничества по укреплению нашего оборонного сектора. <...> Нам нужен иностранный опыт, доступ к цепочкам снабжения и технологиям для дальнейшего роста», – написал глава Украины.

Встреча с представителями компаний состоялась в рамках Международного форума оборонных индустрий. Как отметил Зеленский, в мероприятии приняли участие 30 стран и почти 300 предприятий – оно объединило сотни участников. На форуме, в частности, присутствовали представители BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company и др.

Россия неоднократно критиковала поставку Украине оружия со стороны стран Запада. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что США продолжают тратить огромные средства на конфликт на Украине, при этом поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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