Зеленский попросил руководителей оборонных компаний нарастить поставки Украине

Встреча с представителями компаний состоялась в рамках Международного форума оборонных индустрий. Как отметил Зеленский, в мероприятии приняли участие 30 стран и почти 300 предприятий – оно объединило сотни участников. На форуме, в частности, присутствовали представители BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company и др.