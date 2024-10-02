Зеленский попросил руководителей оборонных компаний нарастить поставки Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных производителей вооружения и попросил нарастить поставки, следует из его публикаций в соцсетях.
«Обсудили расширение сотрудничества по укреплению нашего оборонного сектора. <...> Нам нужен иностранный опыт, доступ к цепочкам снабжения и технологиям для дальнейшего роста», – написал глава Украины.
Встреча с представителями компаний состоялась в рамках Международного форума оборонных индустрий. Как отметил Зеленский, в мероприятии приняли участие 30 стран и почти 300 предприятий – оно объединило сотни участников. На форуме, в частности, присутствовали представители BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company и др.
Россия неоднократно критиковала поставку Украине оружия со стороны стран Запада. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что США продолжают тратить огромные средства на конфликт на Украине, при этом поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.