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Володин обвинил Вашингтон и Брюссель в происходящем на Ближнем Востоке

Ведомости

В разгорающемся конфликте на Ближнем Востоке виновны Вашингтон и Брюссель. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Вина полностью лежит на Соединенных Штатах Америки, на Вашингтоне и Брюсселе. И все это напряжение из‑за их политики к добру не приведет», – предупредил Володин, добавив, что Россия борется «за многополярный справедливый мир».

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. Израильские СМИ писали, что по стране было выпущено около 500 ракет. ЦАХАЛ утверждает, что их было около 180. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израильские военные заявили, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию. По его словам, «хорошо известно», что Вашингтон оказывает Израилю помощь и финансовую, и военно-техническую. Отвечая на вопрос о том, какие действия Москва намерена предпринять в случае полномасштабного конфликта между Ираном и Израилем, Песков отметил, что Кремль продолжает осуществлять контакты со всеми сторонами в этом конфликте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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