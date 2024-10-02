Володин обвинил Вашингтон и Брюссель в происходящем на Ближнем Востоке
В разгорающемся конфликте на Ближнем Востоке виновны Вашингтон и Брюссель. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Вина полностью лежит на Соединенных Штатах Америки, на Вашингтоне и Брюсселе. И все это напряжение из‑за их политики к добру не приведет», – предупредил Володин, добавив, что Россия борется «за многополярный справедливый мир».
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. Израильские СМИ писали, что по стране было выпущено около 500 ракет. ЦАХАЛ утверждает, что их было около 180. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израильские военные заявили, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.
2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию. По его словам, «хорошо известно», что Вашингтон оказывает Израилю помощь и финансовую, и военно-техническую. Отвечая на вопрос о том, какие действия Москва намерена предпринять в случае полномасштабного конфликта между Ираном и Израилем, Песков отметил, что Кремль продолжает осуществлять контакты со всеми сторонами в этом конфликте.