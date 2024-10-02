Володин обвинил Вашингтон и Брюссель в происходящем на Ближнем Востоке

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию. По его словам, «хорошо известно», что Вашингтон оказывает Израилю помощь и финансовую, и военно-техническую. Отвечая на вопрос о том, какие действия Москва намерена предпринять в случае полномасштабного конфликта между Ираном и Израилем, Песков отметил, что Кремль продолжает осуществлять контакты со всеми сторонами в этом конфликте.