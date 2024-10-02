Путин подписал закон об освобождении от ответственности подсудимых контрактников
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу по контракту. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Согласно закону, уголовное преследование совершившего преступление лица может быть прекращено, если производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования воинской части.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму Верховным судом 23 августа. В пояснительной записке отмечалось, что документ направлен на повышение уровня процессуальных гарантий для совершивших преступления лиц, призванных на военную службу. Также указывалось, что в число обстоятельств, влекущих освобождение от уголовной ответственности, входит увольнение с военной службы по основаниям, предусмотренным законом «О воинской обязанности и военной службе». Согласно им, увольнение происходит по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья, а также в связи с окончанием периода мобилизации или отменой военного положения. Кроме того, таким обстоятельством является и награждение военнослужащего государственной наградой в период прохождения военной службы.
Документ был принят Госдумой 24 сентября и одобрен Советом Федерации 25 сентября.