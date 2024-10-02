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Путин подписал закон об освобождении от ответственности подсудимых контрактников

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу по контракту. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно закону, уголовное преследование совершившего преступление лица может быть прекращено, если производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования воинской части. 

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму Верховным судом 23 августа. В пояснительной записке отмечалось, что документ направлен на повышение уровня процессуальных гарантий для совершивших преступления лиц, призванных на военную службу. Также указывалось, что в число обстоятельств, влекущих освобождение от уголовной ответственности, входит увольнение с военной службы по основаниям, предусмотренным законом «О воинской обязанности и военной службе». Согласно им, увольнение происходит по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья, а также в связи с окончанием периода мобилизации или отменой военного положения. Кроме того, таким обстоятельством является и награждение военнослужащего государственной наградой в период прохождения военной службы.

Документ был принят Госдумой 24 сентября и одобрен Советом Федерации 25 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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