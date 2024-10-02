Путин подписал закон об освобождении от ответственности подсудимых контрактников

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму Верховным судом 23 августа. В пояснительной записке отмечалось, что документ направлен на повышение уровня процессуальных гарантий для совершивших преступления лиц, призванных на военную службу. Также указывалось, что в число обстоятельств, влекущих освобождение от уголовной ответственности, входит увольнение с военной службы по основаниям, предусмотренным законом «О воинской обязанности и военной службе». Согласно им, увольнение происходит по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья, а также в связи с окончанием периода мобилизации или отменой военного положения. Кроме того, таким обстоятельством является и награждение военнослужащего государственной наградой в период прохождения военной службы.