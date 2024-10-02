В Бразилии подтвердили приглашение Путина на саммит G20
Бразилия ожидает приезда президента России Владимира Путина на ноябрьский саммит G20, направив соответствующее приглашение. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в оргкомитете саммита 2024 г.
«Бразилия ожидает приезда в страну всех лидеров G20. Приглашены все лидеры», – сообщил собеседник. «Ведомости» направили запросы в МИД Бразилии и МИД России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Путин посетит саммит «двадцатки» в Бразилии. «Мы продолжаем проработку этого вопроса и после того, как будет принято решение, мы всех проинформируем», – сказал он на брифинге с журналистами.
Саммит стран G20 в 2024 г. пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.
В 2023 г. на саммите G20 в Индии Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Песков объяснил это тогда «очень насыщенным графиком» Путина, подчеркнув, что «главный акцент поставлен на проведении спецоперации на Украине».