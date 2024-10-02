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В Бразилии подтвердили приглашение Путина на саммит G20

Ведомости

Бразилия ожидает приезда президента России Владимира Путина на ноябрьский саммит G20, направив соответствующее приглашение. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в оргкомитете саммита 2024 г.

«Бразилия ожидает приезда в страну всех лидеров G20. Приглашены все лидеры», – сообщил собеседник. «Ведомости» направили запросы в МИД Бразилии и МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Путин посетит саммит «двадцатки» в Бразилии. «Мы продолжаем проработку этого вопроса и после того, как будет принято решение, мы всех проинформируем», – сказал он на брифинге с журналистами.

Саммит стран G20 в 2024 г. пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.

В 2023 г. на саммите G20 в Индии Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Песков объяснил это тогда «очень насыщенным графиком» Путина, подчеркнув, что «главный акцент поставлен на проведении спецоперации на Украине».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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