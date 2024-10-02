В Бразилии подтвердили приглашение Путина на саммит G20

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Путин посетит саммит «двадцатки» в Бразилии. «Мы продолжаем проработку этого вопроса и после того, как будет принято решение, мы всех проинформируем», – сказал он на брифинге с журналистами.