ООН: в Ливане погибли более 1700 человек с октября 2023 года
С октября 2023 г. свыше 1700 человек были убиты в Ливане, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совета Безопасности. Трансляция шла на официальном сайте международной организации.
«С октября 2023 г. более 1700 человек погибли в Ливане, в том числе свыше 100 детей и 194 женщины. Порядка 346 000 человек лишились крыши над головой и находятся в статусе перемещенных лиц. По данным правительства, это число может достичь 1 млн. 138 000 человек, как сирийцев, так и ливанцев, пересекли границу с Сирией», – сказал он, отметив, что мирное население платит «самую жуткую цену» за конфликт.
В ночь на 1 октября армия обороны Израиля начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильская армия сообщила, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
На фоне начала израильской наземной операции в Ливане Иран вечером 1 октября запустил по Израилю около 180 ракет, сообщила израильская армия. Израиль утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. После атаки израильские военные пообещали продолжить наносить ракетные удары по всему Ближнему Востоку.