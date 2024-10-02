ООН: в Ливане погибли более 1700 человек с октября 2023 года

«С октября 2023 г. более 1700 человек погибли в Ливане, в том числе свыше 100 детей и 194 женщины. Порядка 346 000 человек лишились крыши над головой и находятся в статусе перемещенных лиц. По данным правительства, это число может достичь 1 млн. 138 000 человек, как сирийцев, так и ливанцев, пересекли границу с Сирией», – сказал он, отметив, что мирное население платит «самую жуткую цену» за конфликт.