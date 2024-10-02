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Армия обороны Израиля ослабила ряд ограничений на севере страны

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ослабила ряд ограничений в районе Голанских высот, Галилеи и других северных районов рядом с границей с Ливаном. Это следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

В районе Северных Голанских высот, Южных Голанских высот (региональный совет Эмек ха-Ярден), Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Нижней Галилеи теперь разрешены собрания из 50 человек на открытой площадке (вместо 10) и из 250 человек в закрытом помещении (вместо 150).

Кроме того, рядом с городом Хайфа были разрешены собрания из 60 человек на открытом воздухе (ранее – не больше 30 человек). 

ЦАХАЛ в ночь на 1 октября начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят удары по военным объектам ливанской «Хезболлы» в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

До этого, в сентябре, Израиль провел ряд ракетных атак на Ливан. В результате одной из них был ликвидирован глава «Хезболлы» Хасан Насралла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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