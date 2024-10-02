Армия обороны Израиля ослабила ряд ограничений на севере страны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ослабила ряд ограничений в районе Голанских высот, Галилеи и других северных районов рядом с границей с Ливаном. Это следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
В районе Северных Голанских высот, Южных Голанских высот (региональный совет Эмек ха-Ярден), Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Нижней Галилеи теперь разрешены собрания из 50 человек на открытой площадке (вместо 10) и из 250 человек в закрытом помещении (вместо 150).
Кроме того, рядом с городом Хайфа были разрешены собрания из 60 человек на открытом воздухе (ранее – не больше 30 человек).
ЦАХАЛ в ночь на 1 октября начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят удары по военным объектам ливанской «Хезболлы» в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
До этого, в сентябре, Израиль провел ряд ракетных атак на Ливан. В результате одной из них был ликвидирован глава «Хезболлы» Хасан Насралла.