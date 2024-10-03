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Армия Израиля заявила о ликвидации главы правительства «Хамаса» в Газе

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы правительства палестинской группировки «Хамас» в Газе Рави Муштаха, а также еще двух членов движения. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале израильской армии.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, они были убиты примерно три месяца назад. Помимо главы правительства «Хамаса» в секторе Газа, речь идет о министре безопасности в политбюро движения Самехе ас-Саррадже и командующем «Хамаса» Сами Уде.

«Истребители ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террористов, которые скрывались в укрепленном и оборудованном подземном комплексе на севере сектора Газа. Комплекс служил командно-контрольным центром "Хамаса"», – говорится в сообщении израильской армии. Отмечается, что палестинское движение не сообщало об их гибели.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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