Армия Израиля заявила о ликвидации главы правительства «Хамаса» в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы правительства палестинской группировки «Хамас» в Газе Рави Муштаха, а также еще двух членов движения. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале израильской армии.
Согласно сообщению ЦАХАЛ, они были убиты примерно три месяца назад. Помимо главы правительства «Хамаса» в секторе Газа, речь идет о министре безопасности в политбюро движения Самехе ас-Саррадже и командующем «Хамаса» Сами Уде.
«Истребители ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террористов, которые скрывались в укрепленном и оборудованном подземном комплексе на севере сектора Газа. Комплекс служил командно-контрольным центром "Хамаса"», – говорится в сообщении израильской армии. Отмечается, что палестинское движение не сообщало об их гибели.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».