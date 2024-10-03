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Путин выступит перед ведущими российскими педагогами в преддверии Дня учителя

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года», других профессиональных конкурсов и финалистами телевизионного шоу «Классная тема!» 3 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Выступит сам президент, будут выступления лауреатов, самих учителей, директоров школ, воспитателей», – рассказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул особое место педагогов «для каждой семьи, для всех родителей, для их воспитанников, учеников». Он также напомнил, что шоу «Классная тема!» было создано по предложению президента.

В 2024 г. в отборочном этапе третьего конкурса «Классная тема!» приняли участие 6500 педагогов. По итогам народного голосования в финал вышли семь человек. В начале 2025 г. они представят уроки по своим предметам в рамках гранд-шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия». Телешоу, посвященное современным учителям и разным предметам школьной программы, было создано по поручению Путина в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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