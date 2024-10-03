Путин выступит перед ведущими российскими педагогами в преддверии Дня учителя

В 2024 г. в отборочном этапе третьего конкурса «Классная тема!» приняли участие 6500 педагогов. По итогам народного голосования в финал вышли семь человек. В начале 2025 г. они представят уроки по своим предметам в рамках гранд-шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия». Телешоу, посвященное современным учителям и разным предметам школьной программы, было создано по поручению Путина в 2022 г.