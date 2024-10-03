Рютте: Запад обсудит разрешение Украине на удары вглубь России 12 октября

«Встреча с союзниками и, конечно же, Украиной назначена на субботу, 12 октября, в формате "Рамштайн". <...> Украина имеет право защищать себя, международное право не заканчивается на границе», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Рютте добавил, что разрешение Киеву бить вглубь России является «делом каждого союзника».