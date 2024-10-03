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Рютте: Запад обсудит разрешение Украине на удары вглубь России 12 октября

Ведомости

Разрешение Украине применять дальнобойное оружие для ударов по России будет обсуждаться 12 октября, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев.

«Встреча с союзниками и, конечно же, Украиной назначена на субботу, 12 октября, в формате "Рамштайн". <...> Украина имеет право защищать себя, международное право не заканчивается на границе», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Рютте добавил, что разрешение Киеву бить вглубь России является «делом каждого союзника».

Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Сейчас в распоряжении Киева имеются поставленные США ATACMS дальностью до 300 км. В Вашингтоне не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. 

12 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отмечал президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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