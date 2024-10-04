Путин посмертно наградил замглавы Корочанского района Белгородской области
Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» заместителя главы администрации Корочанского района Белгородской области Игоря Нечипоренко, погибшего из-за детонации боеприпаса, следует из указа главы государства.
«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении долга, наградить медалью "За отвагу" Нечипоренко Игоря Викторовича – заместителя главы администрации муниципального района "Корочанский район" Белгородской области – секретаря совета безопасности (посмертно)», – говорится в документе.
2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. При взрыве пострадали глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков. Все они получили незначительные ранения, им оказана медицинская помощь.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.