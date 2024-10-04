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На Украине сообщили о ранении Залужного на фронте

Ведомости

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в прошлом году был ранен в результате удара по командному пункту. На тот момент он еще занимал должность главкома, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает украинское издание «Страна».

По его словам, по командному пункту ударили сразу после звонка из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Местонахождение главнокомандующего ВСУ якобы было выявлено по радиосигналу.

Зеленский 8 февраля назначил на должность главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, сменившего на этом посту Залужного. Президент Украины объяснял отставку тем, что 2024 г. может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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