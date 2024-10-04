На Украине сообщили о ранении Залужного на фронте

Зеленский 8 февраля назначил на должность главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, сменившего на этом посту Залужного. Президент Украины объяснял отставку тем, что 2024 г. может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии.