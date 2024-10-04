На Украине сообщили о ранении Залужного на фронте
Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в прошлом году был ранен в результате удара по командному пункту. На тот момент он еще занимал должность главкома, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает украинское издание «Страна».
По его словам, по командному пункту ударили сразу после звонка из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Местонахождение главнокомандующего ВСУ якобы было выявлено по радиосигналу.
Зеленский 8 февраля назначил на должность главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, сменившего на этом посту Залужного. Президент Украины объяснял отставку тем, что 2024 г. может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии.