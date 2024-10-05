В Минобороны заявили о невозможности эвакуировать более 100 жителей Угледара
Более сотни мирных жителей пока невозможно эвакуировать из Угледара. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны.
«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как рассказал один из штурмовиков, дома в городе разбиты, а подвалы «целые» и являются самым безопасным местом. По его словам, 16 мирных жителей прятались в школе. «У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи», – рассказал российский военнослужащий.
Минобороны РФ объявило об освобождении Угледара в ДНР 3 октября. Бои за город продолжались с начала российской спецоперации в феврале 2022 г. В январе этого года глава ДНР Денис Пушилин говорил, что контроль над Угледаром может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав пяти соединений и воинских частей – 5-й отдельной гвардейской танковой бригаде, 36-й и 37-й отдельным гвардейским мотострелковым бригадам, 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты и 430-му мотострелковому полку. Все они отличились при взятии под контроль Угледара.