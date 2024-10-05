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В Минобороны заявили о невозможности эвакуировать более 100 жителей Угледара

Ведомости

Более сотни мирных жителей пока невозможно эвакуировать из Угледара. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны. 

«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», – говорится в сообщении оборонного ведомства. 

Как рассказал один из штурмовиков, дома в городе разбиты, а подвалы «целые» и являются самым безопасным местом. По его словам, 16 мирных жителей прятались в школе. «У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи», – рассказал российский военнослужащий. 

Минобороны РФ объявило об освобождении Угледара в ДНР 3 октября. Бои за город продолжались с начала российской спецоперации в феврале 2022 г. В январе этого года глава ДНР Денис Пушилин говорил, что контроль над Угледаром может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав пяти соединений и воинских частей – 5-й отдельной гвардейской танковой бригаде, 36-й и 37-й отдельным гвардейским мотострелковым бригадам, 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты и 430-му мотострелковому полку. Все они отличились при взятии под контроль Угледара.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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